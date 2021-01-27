Власти Украины ввели санкции против тринадцати российских авиакомпаний

Это связано с тем, что самолеты этих перевозчиков летали в Крым. Под санкции попали, в том числе, «Победа», «Красавиа» и даже один из летных отрядов министерства обороны. Кроме того, в список внесена сирийская частная компания «Cham Wings». Всем им будет запрещен пролет через воздушное пространство Украины.