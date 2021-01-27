Власти Украины ввели санкции против тринадцати российских авиакомпаний

Это связано с тем, что самолеты этих перевозчиков летали в Крым. Под санкции попали, в том числе, «Победа», «Красавиа» и даже один из летных отрядов министерства обороны. Кроме того, в список внесена сирийская частная компания «Cham Wings». Всем им будет запрещен пролет через воздушное пространство Украины.
2021-01-27T20:04:02+03:00
2021-01-27T20:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 27 января 2021
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