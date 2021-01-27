Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в применении насилия в отношении росгвардейца на недавней акции протеста

Следствие считает, что Тимур Салихов во время субботних выступлений на Страстной улице нанес бойцу Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Следователи утверждают, что во время допроса сам подозреваемый полностью признал свою вину. Накануне Пресненский суд арестовал первого фигуранта дела о насилии в отношении полицейских.
2021-01-27T20:02:55+03:00
2021-01-27T20:02:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 27 января 2021
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