Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в применении насилия в отношении росгвардейца на недавней акции протеста

Следствие считает, что Тимур Салихов во время субботних выступлений на Страстной улице нанес бойцу Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Следователи утверждают, что во время допроса сам подозреваемый полностью признал свою вину. Накануне Пресненский суд арестовал первого фигуранта дела о насилии в отношении полицейских.