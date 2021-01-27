К Юлии Навальной не пускают адвоката

В квартире, где живет семья оппозиционного политика, сейчас проходят обыски. По словам самого защитника Вероники Поляковой, она уже более двух часов безуспешно пытается попасть на следственные действия.

Также сообщается, что не пускают адвоката и к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.

Обыски проходят и у нее дома, причем для этого ее привезли из спецприемника. Ранее она была арестована на несколько суток в преддверии субботней акции протеста.

Всего, по предварительным данным, силовики пришли с обысками по одиннадцати адресам. Это связано с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время акции в поддержку одного из главных критиков Кремля.