Обыски после субботней акции протеста ожидаются в ближайшее время, по меньшей мере, по трем десяткам адресов в Москве

Как передает агентство РИА Новости, Тверской суд Москвы зарегистрировал 29 соответствующих ходатайств. Имена и адреса в картотеке не указаны. По предварительным данным, следственные действия прошли или идут сейчас по меньшей мере по 13 адресам, в том числе, в квартире, где живет семья Алексея Навального, там, где он зарегистрирован, и у его соратников.