Обыски после субботней акции протеста ожидаются в ближайшее время, по меньшей мере, по трем десяткам адресов в Москве

Как передает агентство РИА Новости, Тверской суд Москвы зарегистрировал 29 соответствующих ходатайств. Имена и адреса в картотеке не указаны. По предварительным данным, следственные действия прошли или идут сейчас по меньшей мере по 13 адресам, в том числе, в квартире, где живет семья Алексея Навального, там, где он зарегистрирован, и у его соратников.
2021-01-27T20:01:53+03:00
2021-01-27T20:01:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 27 января 2021
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