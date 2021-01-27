Средний чек на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку вырос в январе в России

Это передает агентство РИА Новости. Сильнее всего, по данным агентства РИА Новости, подорожали хлеб и сахарный песок – почти на 4% по сравнению с декабрем. За целый год быстрее всего подорожало подсолнечное масло и сахар – соответственно на 47 и 68%. В прошлом месяце президент Владимир Путин потребовал от правительства остановить рост на базовые продукты питания.
2021-01-27T19:32:31+03:00
2021-01-27T19:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 27 января 2021
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