Средний чек на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку вырос в январе в России

Это передает агентство РИА Новости. Сильнее всего, по данным агентства РИА Новости, подорожали хлеб и сахарный песок – почти на 4% по сравнению с декабрем. За целый год быстрее всего подорожало подсолнечное масло и сахар – соответственно на 47 и 68%. В прошлом месяце президент Владимир Путин потребовал от правительства остановить рост на базовые продукты питания.