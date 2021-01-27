В Москве пропал гражданский активист Константин Котов

Об этом рассказали представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо». По их словам, Котов вышел из дома в районе Кунцево за заказом в магазин, однако, там он не появился, на связь не выходит. Константин Котов был ранее осужден по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. В конце прошлого года он вышел на свободу.

Между тем, этим вечером столичная полиция проводит обыски у активистов оппозиции, в том числе, у семьи и родных Алексея Навального. По предварительной информации, это связано с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе субботней акции протеста.