Беллингкэт не позднее чем через две недели выпустит новое расследование о причастности ФСБ к серии отравлений

Расследовательская группа Беллингкэт не позднее чем через две недели планирует выпустить новое расследование о причастности сотрудников ФСБ к серии отравлений.

На этот раз речь пойдет о тех покушениях, которые не удалось довести до конца, — сказал в эфире «Эха» один из участников расследования, журналист Христо Грозев. Сегодня Беллингкэт, а также издание Инсайдер и Шпигель, выпустили новое расследование о сотрудниках спецслужб, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального. Как следует из публикации, те же люди могут иметь отношение к как минимум трем загадочным смертям в России за последние несколько лет. Среди них – гибель в Нальчике журналиста и правозащитника Тимура Куашева, смерть дагестанского активиста Руслана Магомедрагимова и лидера лояльного Кремлю движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Выводы о причастности сотрудников ФСБ сделано, в том числе, на основе данных об их перемещении и о местонахождении их вероятных жертв.