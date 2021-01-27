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19:02, 27 января 2021

У сторонников политика Алексея Навального и его семьи проходят обыски после субботних митингов

У сторонников политика Алексея Навального и его семьи проходят обыски после субботних митингов, ставших самыми масштабными в стране за последние годы. Следственные действия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В квартире Алексея Навального, где находился его брат Олег, полицейские выломали дверь. В квартире Юлии Навальной заклеили звонок и глазок, к ней не пускали адвоката. Пресс-секретаря политика Киру Ярмыш, а также соратника оппозиционера Георгия Албурова ради обысков у них дома даже вывезли из спецприемников, где они отбывают административный арест после акции. С обысками пришли к в студию «Навальный LIVE», в офис признанного иноагентом ФБК, к отцу координатора московского штаба Навального, к главк «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, к пресс-секретарю штаба политика Юлии Галяминой и двум членам либретарианской партии.

Силовики ищут электронные носители, «содержащие призывы участвовать в несогласованной акции 23 января». Сообщалось, что на нее вышли люди, которые должны были находиться на изоляции, из-за чего возникла угроза «массового заболевания людей по неосторожности». По данным главы «Агоры» Павла Чикова, уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил занимается Отдел по расследованию организованной преступной деятельности.

Также известно, что с обыском пришли к участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и ее матери – активистка проходит свидетелем по делу о насилии по отношению к силовику. Однако полицейские заявили, что они ищут в квартире «листовки и электронные носители».

Полиция возбудила несколько уголовных дел после акций 23 января в поддержку Алексея Навального за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. По предварительным данным, всего уже возбуждено около 20 уголовных дел.



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