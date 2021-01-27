Губернатор области Александр Беглов рассказал, что из-за ковидных ограничений пока не удалось провести все запланированные мероприятия.
В рамках памятных мероприятий в Северной столице откроются выставки в музеях, в школах пройдут уроки мужества, в храмах отслужат панихиды по жертвам блокады и павшим защитникам города.
77 лет со дня снятия блокады отмечают сегодня в Санкт-Петербурге
Губернатор области Александр Беглов рассказал, что из-за ковидных ограничений пока не удалось провести все запланированные мероприятия.