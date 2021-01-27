Полиция проводит обыски в квартирах Навального, его жены, соратников и в офисах ФБК и Навальный.Live

По некоторым данным, официальным поводом для этих мероприятий стало нарушение коронавирусных ограничений, — рассказал «Эху» юрист, соратник Навального Иван Жданов. «Это абсурд. Навальный во время митингов 23 января уже находился в СИЗО, и как он мог что-то сделать, что повлекло распространение коронавируса, как считает МВД, непонятно», — заключил директор ФБК.

С обысками полиция пришла нескольким адресам, многие из которых связаны с Алексеем Навальным. В частности, силовики пытаются попасть в квартиру, где зарегистрирован оппозиционный политик, а также туда, где сейчас живет его семья. Кроме того, по словам соратников Навального, обыски пройдут у ряда членов его команды – так, для следственных действий из спецприемника вывезли пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш и Георгия Албурова.

Сам Навальный уже больше недели находится в СИЗО. Суд в Химках принял решение о его аресте после того, как тюремное ведомство обвинило вернувшегося из Германии политика в нарушении условий исправительного срока по делу «Ив Роше».

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