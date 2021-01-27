Экс-футболист сборной России Александр Кокорин стал игроком итальянской Фиорентины

Кокорин подписал контракт на три года с зарплатой 2 миллиона евро, что значительно меньше, чем его вознаграждение в Спартаке, но играть в Европе он хотел больше. Спартак, который пригласил его в качестве свободного агента летом прошлого года, получит 4 с половиной миллиона и тоже не останется внакладе. Владелец клуба Леонид Федун в интервью СЭ, пожелал Кокорину успеха, сказав, что он очень рад за него. Три года назад Кокорин стал фигурантом уголовного дела за драку в центре Москвы и получил путь и небольшой, но реальный срок.

После освобождения Зенит отправил его в арену в Сочи, а по окончании контракта он перешел в Спартак. В Фиорентине рискуют, покупая почти тридцатилетнего игрока с непростым характером, сложной биографией и шлейфом травм. За полгода в Спартаке Александр больше лечился, чем играл, но для него чемпионат Италии станет настоящим вызовом, быть может главным в карьере.

В Фиорентине Кокорин будет выступать под 91 номером.