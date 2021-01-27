Фармацевтическая компания AstraZeneca отрицает информацию об отказе встречаться с представителями ЕС

Там утверждают, что разговор должен будет состояться позже.

Противоречивые сведения приходят о несостоявшихся консультациях между Еврокомиссией и AstraZeneca, которые ожидались сегодня. В ЕС сказали, что фармацевтическая компания этим утром отменила встречу, и заявила о намерении позже ответить на все вопросы в письменном виде.

В свою очередь в AstraZeneca все еще планируют провести сегодня эти консультации с ЕС. Представитель организации сказал американской медиакомпании Politico, что они запланированы на этот вечер.

Переговоры, о которых идёт речь, инициировали в Евросоюзе. Там хотят получить разъяснения по всем вопросам, связанным с поставками вакцины от коронавируса, выпускаемой AstraZeneca. На прошлой неделе в компании объявили, что не могут выполнить свои обязательства перед ЕС, и страны-участницы союза получат менее чем половину от обещанного по договору.

При этом, Гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио говорил в интервью итальянской газете La Repubblica, что контракт с Евросоюзом «подразумевал не договорные обязательства, а стремление сделать все возможное». По его словам, компания обещала стараться организовать поставки в оговорённом объёме, но не гарантировала, что сможет это сделать.

Ранее производители вакцины Pfizer также заявили о сокращениях поставок в Европу из-за чрезмерно большого количества заказов.