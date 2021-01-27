В Индии фермеры протестуют против аграрной реформы, которая угрожает им потерей доходов от реализации сельхозпродукции.

Газета Хиндустан таймс сообщает, что накануне, в День республики, многотысячные столичные протесты вынудили полицию перекрыть баррикадами основные магистрали города и на 12 часов отключить Интернет. Фермеры на тракторах, пишет издание, прибыли в Нью-Дели из соседних провинций. Не зная города, они превратили дорожное движение в настоящий хаос. Корреспондент телеканала Франс-24 сообщает, что итогом так называемого «тракторного марша» и столкновений с полицией стали около девяноста пострадавших стражей порядка и более десятка самих земельных арендаторов и собственников. Правительство, которое в конце сентября выпустило ряд законов, разрешающих фермерам напрямую продавать свою продукцию сельхозпредприятиям и сетям супермаркетов, поначалу старалось игнорировать протесты и требования фермеров вернуться к системе государственных закупок: она, в отличие от заявленного свободного рынка сельхозпродукции, обещала им хотя бы минимальный доход. Фермеры обеспокоены тем, что новое законодательство приведет к закрытию контролируемых правительством оптовых рынков и к прекращению политики гарантированных цен.

Переговоры с властями начались после того, как протесты, идущие с разной степенью интенсивности уже третий месяц, стали угрожать экономической стабильности страны, на фоне растущей инфляции и продолжающегося уже не один десяток лет падения доходов. Однако после 11 раундов встреч с представителями протестующих, консенсус так и не был достигнут. Франс-24 особо подчеркивает, что в индийском сельском хозяйстве так или иначе заняты почти 40 процентов населения страны. Корреспондент издания сообщает, что следующий шаг, который намерены предпринять протестующие, – это марш к зданию национального парламента, намеченный на первый рабочий день февраля, когда правительство страны, в соответствии с заведенной традицией, представит законодательному собранию новый бюджет страны на текущий год.

Издание Бизнес Инсайдер отмечает, что большинство фермерских хозяйств в Индии являются мелкими семейными предприятиями, которые сильно зависят от ростовщиков и перекупщиков.

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