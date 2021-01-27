Северо-Западный институт управления РАНХиГС считает неприемлемым продолжение работы в ВУЗе Владимира Матвеева

Ранее этот преподаватель на вебинаре для педагогов Ленинградской области рассказал, что Холокоста не было.

Российская академия народного хозяйства стала вторым учебным заведением, которое сообщило о том, что не разделяет взгляды доктора наук Владимира Матвеева. Ранее его высказывания решил проверить Петербургский государственный экономический университет, где также работает Матвеев. Однако если этот ВУЗ намерен принять решение о судьбе сотрудника только после подробного изучения его доклада на вебинаре, в РАНХиГС считают неприемлемым дальнейшую работу Матвеева.

Напомним, в докладе, который он прочитал завучам и директорам школ Ленобласти, автор утверждал, что Холокоста не было, а на одном из слайдов поместил надпись: «холокост-позитивное явление». Позже стало известно о том, что представители сообщества «Диссернет» не обнаружили диссертаций профессора Матвеева в российских библиотеках, а историки выложили в соцсети фрагменты его статьи, в которой он утверждает, что евреи первыми начали борьбу против Гитлера.

В правительстве Ленинградской области отметили, что не проводят предварительную цензуру приглашённых экспертов, и назвали высказывания Матвеева «частным мнением».