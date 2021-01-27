Жительницу Ленинградской области, которую ударил ногой полицейский, снова госпитализировали

Врачи удивились, что ранее её с травмами выписали из НИИ Джанелидзе в Петербурге.

Адвокаты Маргариты Юдиной отвезли её в больницу после общения с сотрудниками прокуратуры. Накануне они пришли к ней домой вместе с представителями органов опеки. Как рассказал в эфире «Эха» юрист «Команды 29» Евгений Смирнов, незванные гости хотели объяснить Юдиной её права, однако, что именно подразумевалось под этим — неизвестно. Она не пустила их в дом. На данный момент постарадавшая от действий полицейского находится в больнице на обследовании.

Напомним, инцидент с Юдиной случился на петербургской акции в поддержку Алексея Навального. Она вышла на дорогу перед тремя сотрудниками полиции, которые вели человека. Один из них ударил женщину ногой в район живота. Она упала на землю и разбила голову. Позже сотрудник полиции приехал извиняться в больницу и просил простить его, однако своего имени он не назвал. Уголовное дело по этому инциденту не возбуждено. МВД Петербурга проводит проверку.

«Команда 29» объявила официальный сбор денег для помощи Маргариты Юдиной. Все средств пойдут на оплату лечения, материальную помощь её семье, а также на юридическую поддержку.