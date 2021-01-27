Расследование: Сотрудники ФСБ, участвовавшие в отравлении Навального, могут быть причастны и к другим убийствам

Сотрудники ФСБ, участвовавшие в операции по отравлению Алексея Навального, могут быть причастны и к другим убийствам, выяснили независимые расследователи издания The Insider, группы Bellingcat при участии журналистов журнала Der Spiegel. Им удалось отследить поездки силовиков, совпадающие с тремя подозрительными смертями.

Официальная причина смерти 26-летнего журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева — острая коронарная недостаточность. При этом на его теле обнаружили следы насилия, а подмышкой — отверстие, предположительно укол шприцем. Куашев скончался в июле 2014 года, в те же даты в регионе находились несколько сотрудников ФСБ, участвовавших в покушении на Навального, а также Денис Мачикин и Роман Матюшин – они, как утверждается в расследовании, работают в службе по защите конституционного строя ФСБ – она занимается политическими активистами. В материале рассказывается, как убийцы заметали следы – они подчистили звонки и сообщения на телефон Куашева, удалили запись с камер уличного наблюдения, кроме того они же проводили экспертизу, на которой настояли родственники журналиста, чтобы проверить версию об отравлении.

На шее активиста общественного регионального движения «Единство» Руслана Магомедрагимова в марте 2015 года также нашли две точки, похожие на следы от уколов шприцем, утверждали его близкие. По официальной версии активист умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. При этом в те даты в регионе находился один из участников покушения на Навального.

Третья возможная жертва этой команды Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия». Он умер в ноябре 2019 года в поезде Тамбов — Москва при странных обстоятельствах, официально – от сердечного приступа. Передвижения силовиков свидетельствуют о том, что за ним следили к тому моменту уже почти год. В расследовании отмечается, что хотя Исаева был абсолютно лояльным Кремлю политиком, за некоторое время до своей гибели он обсуждал возможность вывезти семью за границу.

Расследователи The Insider и Bellingcat в конце прошлого года опубликовали расследование об отравлении Алексея Навального – они выяснили, что к покушению причастны по меньшей мере восемь сотрудников ФСБ.