Роскомнадзор: Соцсети будут оштрафованы за призывы к подросткам участвовать в несанкционированных акциях

Роскомнадзор пригрозил штрафом крупным соцсетям за отказ удалить размещенные в них призывы к подросткам выходить на несогласованные акции в минувшую субботу. Среди тех, кого обещают наказать — Facebook, Twitter, Instagram, Вконтакте, а также Тикток.

Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста появилось в числе прочих после массовых митингов, которые прошли в десятках российских городов в прошлую субботу. По версии следствия в социальных сетях до этого появлялись призывы к школьникам участвовать в несогласованных акциях в Москве и других городах страны. Особенно много их было в Тиктоке — перед митингами соцсеть стала, как отмечали СМИ, едва ли не главной протестной площадкой школьников. В роликах они меняли портреты президента на Алексея Навального и анонсировали протестные мероприятия. Дошло до того, что директора представительства тиктока в России пригласили в Госдуму. У депутатов накопились вопросы к видеохостингу, их хотят задать Сергею Соколову. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства других стран в дела России Василий Пискарёв. По его словам члены комиссии заинтересованы, чтобы зарубежные интернет-ресурсы, которые работают на нашу аудиторию, соблюдали российские законы. До этого Роскомнадзор потребовал от соцсетей, в том числе тиктока удалить материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в протестных акциях.

В надзорном ведомстве рапортовали, что к субботе – дня проведения акций в поддержку Алексея Навального было удалено почти 90 процентов таких материалов. Тем временем полицейские взялись и за самих тиктокеров. Задержан один из самых популярных пользователей этой соцсети Константин Лакеев, молодой человек более известен как Костя Киевский, в тиктоке у него больше 800-т тысяч подписчиков. 18-летнего блогера заподозрили в нападении на машину спецслужб у здания цирка на Цветном бульваре. Он судя по видео, размещённому позже СК, признал что бросал снежки и несколько раз пнул машину и попросил прощения у полицейских. Автомобиль, предположительно ФСБ, митингующие забросали снежками, затем несколько молодых людей стали бить по нему ногами, повредив зеркала заднего вида и оставив на капоте и дверях вмятины. СК также сообщал, что водителю машины прыснули в лицо слезоточивым газом, он получил травму глаза. По данным правозащитного проекта ОВД-инфо Лакеева задержали накануне вечером. Издание Baza отмечает, что задержание произошло на территории съемного дома, в котором для совместного производства роликов вместе жила группа блогеров. В полицию отвезли больше 10 человек, их проверяют на правонарушения.

Суд, как ожидается, сегодня изберет для Лакеева меру пресечения.

Тем временем, адвокаты и родители сообщили о допросах школьников в связи с событиями 23 января. Следователей интересует, в частности, платили ли детям за участие в протестных митингах, — пишет газета «Коммерсантъ».

Российские власти, в том числе, президент, обвинили организаторов протестных акций в вовлечении несовершеннолетних в политику. Путин, в частности, сказал, что выталкивают детей вперед только террористы.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков считает, что вовлечение детей в политику, о котором говорят власти, это придуманная тема. При этом он считает нормальным, что «дети неравнодушны к жизни общества», однако, посоветовал родителям отговорить детей от участия в протестных акциях: «надо с ними поговорить и сказать откровенно, чтобы не было ненужного риска, «в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя».

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что Россия нуждается в молодежной политике. Молодые люди, по его словам, сегодня недостаточно компетентны в вопросах политической жизни и социальной сферы.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам молодежи Сергей Кривоносов сказал «Эху», что государство делает все возможное для налаживания контакта с молодыми людьми.

Политик Дмитрий Гудков считает, что в сложившейся политической реальности маловероятно налаживание диалога между властью и молодыми людьми.

Как сказал Гудков, власти не создают молодежи перспектив и условий для развития, поэтому протест – наиболее очевидная реакция.

Российские власти будут пытаться воздействовать на молодых людей давно известными способами, эффективность которых сомнительна. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Олег Кашин.

По мнению Кашина, власти всеми силами будут убеждать в том, что главная опасность для сознания молодежи исходит из-за рубежа.