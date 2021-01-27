Российский МИД расценил как грубое вмешательство в дела страны заявление G7 по Алексею Навальному

В Москве расценивают это как откровенно недружественный шаг, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Накануне министры иностранных дел стран «семерки» и высокий представитель ЕС призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест «политически мотивированным». Также они выразили обеспокоенность по поводу задержания демонстрантов и журналистов в ходе акций 23 января.