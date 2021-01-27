Расследование: Сотрудники ФСБ могут быть причастны как минимум к трем загадочным смертям в России за последние годы

Сотрудники ФСБ, как утверждается в расследовании изданий The Insider, Der Spiegel и группы The Bellingcat, могут быть причастны как минимум к трем загадочным смертям в России за последние годы.

В том числе – убийстве в Нальчике журналиста и правозащитника Тимура Куашева, а также гибелям дагестанского активиста Руслана Магомедрагимова и лидера лояльного властям движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Согласно выводам авторов расследования, опубликованного интернет-издание The Insider, во всех трех случаях к смертям могли иметь отношения люди, которые уже фигурировали в расследовании об отравлении политика Алексея Навального. Установить это удалось при помощи данных о поездках предполагаемых участников покушения на оппозиционера.