Медведев: продление ДСНВ — важное достижение отношений РФ и США

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал продление ДСНВ на 5 лет важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена.

«Россия и США договорились о продлении ДСНВ-3 на пять лет без предварительных условий. Считаю это очень важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена. Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Медведев отметил, что предыдущая администрация США не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ, сделав его предметом политического торга.