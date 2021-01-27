В Москве до сих пор не всех арестованных после субботней акции протеста оформили в спецприемники

В столице их всего два и они переполнены. Люди продолжают ждать в автозаках и полицейских машинах.

Перед вторым спецприемником в Москве еще сегодня днем стояла очередь из нескольких полицейских машин от разных отделений, в них участники акций, которым назначили административный арест, но которые так и не попали в спецприемники, потому что в них нет мест. Как стало известно Эху, некоторых задержанных почти двое суток держали в автозаке практически без еды и воды, катали по всему городу, другие ждали своей очередь на оформление в спецприемник ночь.

Активисты, оказавшиеся в такой ситуации, жаловались на головокружение и истощение, но им отказывались вызывать скорую помощь, сообщал портал ОВД-Инфо. В ряде случаев арестованных не выводили в туалет, не разрешали передавать им еду, лекарства и зарядные устройства, связаться с ними невозможно. Многих оставили отбывать арест в отделениях полиции, где для этого нет условий. Еще несколько часов назад координатор проекта «Передачи» Евгений Резницкий говорил изданию «МБХ медиа», что оформления в спецприемник все еще ждут не менее 18 человек. Нашлось ли куда всех их разместить, пока неизвестно.

По данным ОВД-Инфо, на субботней акции в Москве задержали рекордное количество человек – около 1,5 тысяч.