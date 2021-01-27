В квартиру Юлии Навальной пришли с обыском

Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов у себя в твиттере. «Все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК» — написал он.
Ранее стало известно, что с обыском пришли в квартиру Алексея Навального, где сейчас находится его брат Олег.
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Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов у себя в твиттере. «Все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК» — написал он.
Ранее стало известно, что с обыском пришли в квартиру Алексея Навального, где сейчас находится его брат Олег.
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…