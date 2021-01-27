В квартиру Юлии Навальной пришли с обыском

Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов у себя в твиттере. «Все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК» — написал он.

Ранее стало известно, что с обыском пришли в квартиру Алексея Навального, где сейчас находится его брат Олег.