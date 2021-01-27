Российские биатлонисты на чемпионате мира будут выступать под флагом Союза биатлонистов

Как передает агентство ТАСС, также было решено, что вместо российского гимна команда будет использовать гимн Международного союза биатлонистов. Спортивный арбитражный суд ранее запретил российским спортсменам на ближайшие пару лет выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальной символикой. Решение было принято из-за допингового скандала.