Полиция Индии задержала около 200 человек из-за беспорядков в столице

Уже несколько дней фермеры проводят акции протеста в Нью-Дели против сельскохозяйственной реформы. Как пишет местная газета Times of India, накануне в результате столкновений, которые проходили на фоне празднования Дня республики, пострадали более 300 полицейских. Сообщалось об одном погибшем демонстранте. Власти на время блокировали мобильный интернет в некоторых районах города.