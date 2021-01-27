AstraZeneca отказалась проводить экстренные консультации с Еврокомиссией из-за срыва поставок вакцины от коронавируса

Британо-шведская компания AstraZeneca отказалась проводить экстренные консультации с Еврокомиссией из-за срыва графика поставок вакцины от коронавируса. Поставки в первом квартале будут сокращены на 60% из-за нехватки производственных мощностей. Ситуация осложняется тем, что поставки вакцины AstraZeneca в Евросоюз еще даже не начались. Компания только 29 января должна получить разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам. Чрезмерное административное регулирование закупок и поставок противовирусных вакцин грозит Европе тем, что она может оказаться в ситуации катастрофического дефицита антиковидных препаратов, — считают некоторые зарубежные наблюдатели.

Брюссель угрожает установить на мировой арене железный занавес между Бельгией, где производится вакцина компании Pfeizer, и Великобританией, пишет издание Телеграф. – Евросоюз «использует свою торговую мощь», чтобы «компенсировать некомпетентность своей бюрократии» (перевод сайта Иносми). – Поставки антивирусных средств в ЕС подвержены значительным сбоям, в частности, из-за того, что регулирующая этот процесс комиссия Совета Европы не смогла проконтролировать их производство и транспортировку еще в ноябре, пишет газета. Ситуация еще более осложнилась из-за недавних публикаций в германских Хандельсблат и Бильд, согласно которым британско-шведская вакцина компании АстраЗенека, якобы, крайне малоэффективна среди людей старше 65 лет. Бизнес инсайдер уточняет, что германский Минздрав вскоре опроверг данную информацию, однако скандал вокруг антивирусных препаратов для Европы от этого не уменьшился. Издание ожидает частичного разрешения кризиса в ближайшую пятницу, когда Европейское агентство по лекарственным средствам должно одобрить вакцину АстраЗенека и позволить поставлять ее на европейский рынок.

Эксперты полагают, слишком жесткая политика Брюсселя может навредить давней привлекательности рынка Европы для игроков в сфере фармацевтической промышленности.