Жительницу Петербурга, которую полицейский пнул в живот, не предупреждали, что к ней придет этот сотрудник полиции

Жительницу Петербурга Маргариту Юдину, которую полицейский пнул в живот во время протестных акций 23 января, не предупреждали, что к ней придет этот сотрудник полиции. Об этом в эфире «Эха» рассказал адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов. Он также отметил, что Юдину неоднократно настойчиво просили простить полицейского.

Смирнов отметил, что в условиях коронавируса в больницу не пускали посетителей. Исключение, судя по всему, сделали только в этом случае, заключил адвокат.