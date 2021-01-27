Песков: в акциях протеста участвует незначительное количество людей, если сравнивать с теми, кто поддерживает Путина

В Кремле считают, что в акциях протеста участвует незначительное количество людей, если сравнивать с теми, кто поддерживает и голосует за Владимира Путина. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, и те, и другие являются гражданами России и власти с уважением относятся к точке зрения тех и других.

Между тем, сторонники Алексея Навального объявили о планах провести новые митинги 31 января. Акции должны состояться в 53 городах страны, — сообщает интернет-издание «Медуза».