В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском

Об этом сообщает один из соратников политика Иван Жданов в Твиттере. По его словам, силовики ломают дверь.
В квартире находится Олег Навальный. С чем связаны следственные действия, пока неизвестно.
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Об этом сообщает один из соратников политика Иван Жданов в Твиттере. По его словам, силовики ломают дверь.
В квартире находится Олег Навальный. С чем связаны следственные действия, пока неизвестно.
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…