Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином, снова увезли в психоневрологический диспансер

Жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином, снова увезли в республиканский психоневрологический диспансер, — рассказал «Новой газете» правозащитник Алексей Прянишников.

Он предположил, что это связано с планами Габышева возобновить поход на Москву.

Несколько сотрудников правоохранительных органов вместе с врачом пришли домой к Александру Габышеву и через какое-то время – сначала он не хотел открывать дверь – увезла его в диспансер. Об этом интернет-изданию «МБХ Медиа» рассказал координатор правозащитной организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников. Причины произошедшего пока не ясны. Он предположил, что визит состоялся из-за неявки самопровозглашённого шамана на учёт в медицинское учреждение. Правозащитник добавил, что в доме дома у Габышева «взломаны двери, раскиданы вещи, на полу много красных пятен, похожих на кровь». Прянишников допустил, что внимание чиновников к жителю Якутска может быть связано с его планами организовать еще один поход на Москву. О таких намерениях Габышев объявил еще 9-ого января. Весной, когда потеплеет, он хочет добраться до столицы на белом коне в сопровождении своих сторонников. Житель Якутска называет происходящее обрядом, который должен освободить россиян от влияния неких сверхъестественных тёмных сил.

Первую попытку дойти пешком до Москвы Александр Габышев предпринял в 2019 году. Тогда его задержали на границе Иркутской области. Суд признал жителя Якутска опасным для окружающих из-за намерения «навредить правительству и свергнуть президента».