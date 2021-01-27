Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с тридцатыми годами прошлого века

По его словам, параллели напрашиваются по масштабу вызовов и потенциальных угроз. Выступая на Давосском форуме, Путин сказал, что сейчас переживают кризис существующие экономические модели, усиливается социальное расслоение – как в отдельных странах, так и во всем мире. По оценке президента, это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, ведет к росту популизма, радикализма и других крайностей.
2021-01-27T15:31:14+03:00
2021-01-27T15:31:14+03:00
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15:31, 27 января 2021
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