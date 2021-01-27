Адвокат Сафронова считает незаконным требование дать подписку о неразглашении данных следствия

Адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, Иван Павлов считает незаконным требование дать подписку о неразглашении данных следствия. Об этом адвокат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне пришлось отказаться давать подписку о неразглашении, поскольку я считаю, что это требование совершенно необоснованно и незаконно. Подписку о неразглашения сведений, составляющих государственную тайну в деле Ивана Сафронова я дал, как только начал участвовать в этом деле. Давать какие-либо иные подписки в подобных делах адвокат, на мой взгляд, не должен. На 28 января назначено заседание квалификационной комиссии адвокатской палаты Санкт-Петербурга, где будет решаться вопрос, правомерно ли я отказался давать подписку о неразглашения данных предварительного расследования следователю», — сказал он.

Адвокат также подчеркнула, что предъявляемое ему обвинение о неявке на проведение следственных действий также необоснованно.

«Я как адвокат решаю сам, в каких следственных действиях мне стоит непосредственно принимать участие. Те следственные действия, которые прошли без меня, не были сорваны. Наша позиция сводится к тому, что следствие злоупотребляет своими полномочиями по противодействию защите, направляя подобные кляузы в Минюст, который это поддерживает и заставляет адвокатов отвлекаться от основной своей деятельности», — заключил он.

Ранее ФСБ попросило наказать адвоката Ивана Павлова, защищающего журналиста Ивана Сафронова. Петербургское управление Минюста по просьбе следователей ФСБ потребовало возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Ивана Павлова.