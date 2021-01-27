Финал чемпионата России по снежному регби может быть проведен в Москве на Красной площади.

Спортом на Красной площади занимаются не так часто. Можно вспомнить разве что парады физкультурников ранней советской эпохи и футбольный матч Спартака и Динамо тех же времен. В наши дни активно работает каток возле ГУМа, но официальных мероприятий там не проводят, только выставочные или любительские соревнования. Если финал чемпионата России по снежному регби состоится, как предполагает генеральный директор Федерации Станислав Дружинин, то это определенно будет прецедентом. Правда само снежное регби на сайте федерации значится в разделе любительских видов. Тем не менее России в этих разновидностях игры является действующим чемпионом Европы. Игра идет на поле меньших размеров с меньшим количеством участников. Из особенностей этой разновидности регби можно отметить традиционный зимним русским колорит в названиях команд, к примеру, «Добры молодцы» или «Красны девицы» или же ушанки и валенки на эмблемах.

В декабре 2020 года снежное регби получило официальное признание Министерства спорта России.