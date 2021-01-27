В Госдуму на беседу пригласили гендиректора соцсети TikTok в России – к ней появились претензии в связи с прошедшими в субботу акциями. На этой платформе перед митингами в топе по популярности оказались видео в поддержку политика Алексея Навального. Теперь одного из блогеров соцсети собираются арестовать по делу, возбужденному по итогам митингов.

У депутатов в связи с субботними акциями «накопились вопросы» к соцсети TikTok, и связаны они с соблюдением российского законодательства зарубежными интернет-ресурсами. Эти вопросы депутаты хотят обсудить с шендиректором российского представительства TikTok Сергем Соколовым. Его пригласили на беседу, которая состоится в преддверии заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Напомню, что перед митингами Роскомнадзор, пригрозив штрафами, потребовал от крупнейших социальных сетей, в том числе TikTok, удалять призывы выходить на несогласованные акции. Власти утверждают, что с помощью соцсетей оппозиция пытается вовлечь в протесты несовершеннолетних. В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета уже заявили о том, что некие внешние силы пытаются внести раскол в российское общество и склонить на свою сторону подрастающее поколение, и это требует адресной реакции. В Москве в протестах приняли участие десятки тысяч человек, в том числе популярные в TikTok блогеры. Одного из них Консатнтина Лакеева, известного, как Киевский, с аудиторией, превышающей 800 тысяч подписчиков, накануне задержали прямо в тикток-хаусе – так называют съемные дома, где вместе проживают блогеры. Судя по кадрам оперативной съемки, там провели целую спецоперацию, блогеров клали на пол лицом вниз, задержали, по некоторым данным, более 10 человек. А связано это с делом об умышленной порче имущества – его возбудили после того, как на акции демонстранты закидали машину с мигалкой снежками, а потом некоторые участники акции начали наносить по автомобилю удары, среди них был и Лакеев. СМИ опубликовали видеозапись допроса, на которой молодой человек признает вину и просит прощения, обещает больше так никогда не делать.

Сегодня суд изберет Лакееву меру пресечения. Следователи просят отправить его под арест.