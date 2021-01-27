СК сообщает, что установил личность жителя Новосибирска, который призывал подростков участвовать в протестных акциях

Следственный комитет сообщает, что установил личность жителя Новосибирска, который призывал подростков участвовать в протестных акциях 23 января. Ему предъявлено обвинение.

В СК объявили, что в Новосибирске по результатам следственных действий установили личность человека, который в социальных сетях предлагал людям вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении полицейских. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ведомства, имя обвиняемого при этом там не называется. По уголовной статье о призывах к массовым беспорядкам ему грозит до двух лет лишения свободы. В СК добавили, что вину фигуранта дела уже подтвердила лингвистическая экспертиза, и что по аналогичной статье следователи завели дела также в Татарстане и Ростовской области.

Российские власти угрожали блогерам наказаниями за призывы к массовым беспорядкам еще до митингов.

Следственный комитет сообщил, что возбуждено 21 уголовное дело после акции 23 января.