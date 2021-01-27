Московский областной суд рассмотрит завтра апелляцию на арест Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат политика Вадим Кобзев.

«Завтра в 14 часов в Московском областном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб защиты Алексея Навального на постановления Химкинского городского суда от 18 января, которым он был заключен под стражу. Мы просим отменить решение суда и его отпустить. Подобного рода заседания проводятся с обязательным участием подсудимого, ожидаем, что Навального либо доставят в суд, либо он будет из СИЗО по видеосвязи», – сказал он.

Ранее 17 января политика Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился от отравления в России. Позднее он был арестован на 30 суток. ФСИН требует заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

В минувшую субботу по всей стране состоялись акции протеста с требованием освободить политика.