Согласно официальной статистике, в России за сутки выявлено менее 18 тысяч случаев коронавируса. Умерли 594 человека, на 30 больше, чем вчера. В Москве более 1800 новых заболевших.

На этом фоне столичные власти объявили о снятии некоторых ограничений. В частности, теперь перестанут быть обязательными требования об удаленной работе 30% сотрудников компаний. Рестораны, ночные клубы и дискотеки смогут работать и в ночное время.



Власти до 6 февраля примут решение о дальнейшем формате обучения в вузах.