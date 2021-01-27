Социальные сети Фейсбук и Твиттер заблокировали личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина без объяснения причин, — сообщает пресс-служба компании «Конкорд». Сам Пригожин назвал блокировку примером реакции американских властей, в частности, Госдепартамента, на неугодные комментарии.