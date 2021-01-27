Суд, по требованию Генпрокуратуры, конфисковал активы депутата Госдумы Сергея Сопчука на 38 миллиардов рублей

Замоскворецкий суд Москвы, по требованию Генпрокуратуры, конфисковал активы депутата Госдумы Сергея Сопчука на 38 миллиардов рублей. По данным «Коммерсанта», Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Сопчук стал депутатов в 2016-ом году, он избирался от «Единой России» в Приморском крае. Согласно декларации о доходах, в 2019-ом году доход депутата составил 12 миллионов рублей.