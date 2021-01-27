ФСБ объяснило бесполетную зону над «дворцом под Геленджиком» возросшей разведывательной активностью ряда государств

ФСБ объяснило бесполетную зону над «дворцом под Геленджиком» возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО. Запрета на прохождение лодок в этом районе нет, — добавили в спецслужбе. В свою очередь, ФСО заявила, что ничего не охраняет в районе Геленджика.



В фильме-расследовании Алексея Навального утверждается, что особняк стоимостью не менее 100 миллиардов рублей построен для Владимира Путина на деньги государственных и частных компаний. Над ним еще с 2011 года установлена бесполетная зона, также к нему нельзя подплыть с моря. Фильм набрал более 95 миллионов просмотров на YouTube.

В Кремле уточнили, что владеют объектом некие предприниматели. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался назвать их имена.