Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении Договора по стратегическим наступательным вооружениям СНВ-3. Договор продлевается на пять лет – до 5 февраля 2026 года.

В МИДе говорят, что продление договора с США это важный успех российской внешней политики, соглашение в полной мере отвечает интересам национальной безопасности России и выработано на строго паритетной основе.

Вчера президенты России и США разговаривали по телефону и обсудили продление договора. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.