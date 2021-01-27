В России впервые с октября прошлого года выявили менее 18 тысяч заражений за сутки. В Москве Ковид -19 подтвердился менее чем у двух тысяч человек. Такие же показатели и в Санкт-Петербурге.



Жертвами коронавируса за день в стране стали 594 человека, это чуть больше, чем накануне.

Мэр Москвы Сергей Собянин снял запрет на работу в ночное время баров, ресторанов и клубов. Президент профессионального ресторанного альянса Реал Дмитрий Левицкий сказал «Эху», что больше всего на прибыли заведений сказалось отсутствие новогодних корпоративов.

В Департаменте торговли и услуг пообещали, что после снятия ограничений в ночных заведениях Москвы будет усилен контроль за соблюдением санитарных правил.