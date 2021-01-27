Госдуму на беседу пригласили гендиректора соцсети TikTok в России – к ней появились претензии в связи с прошедшими в субботу акциями. На этой платформе перед митингами в топе по популярности оказались видео в поддержку политика Алексея Навального. Теперь одного из блогеров соцсети собираются арестовать по делу, возбужденному по итогам митингов.

У депутатов в связи с субботними акциями «накопились вопросы» к соцсети TikTok, и связаны они с соблюдением российского законодательства зарубежными интернет-ресурсами. Эти вопросы депутаты хотят обсудить с шендиректором российского представительства TikTok Сергем Соколовым. Его пригласили на беседу, которая состоится в преддверии заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Напомню, что перед митингами Роскомнадзор, пригрозив штрафами, потребовал от крупнейших социальных сетей, в том числе TikTok, удалять призывы выходить на несогласованные акции. В Москве в протестах приняли участие десятки тысяч людей, в том числе популярные в TikTok блогеры. Одного из них Консатнтина Лакеева, известного, как Киевский, с аудиторией, превышающей 800 тысяч подписчиков, накануне задержали прямо в тикток-хаусе – так называют съемные дома, где вместе проживают блогеры. Судя по кадрам опертивнйо съемки, там провели целую спецоперацию, блогеров клали на пол лицом вниз, задержали, по некоторым данным, более 10 человек. А связано это с делом об умышленной порче имущества – его возбудили после того, как на акции демонстранты закидали машину с мигалкой снежками, а потом некоторые участники акции начали наносить по автомобилю удары, среди них был и Лакеев. СМИ опубликовали видеозапись допроса, на которой молодой человек признает вину и просит прощения, обещает больше так никогда не делать.

Сегодня суд изберет Лакееву меру пресечения. Следователи просят отправить его под арест.

Следственный комитет России утверждает, что установлен житель Новосибирска, который призывал подростков к участию в несанкционированных акциях. Имя его не называется. Известно, что ему 20 лет. Утверждается, что молодой человек публиковал призывы в одной из соцсетей.

Новая газета на этом фоне пытается понять, как создается «всероссийское уголовное дело» о вовлечении детей в противоправную деятельность.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал к откровенному диалогу с молодежью, которая участвует в протестных акциях. Во время общения с представителями студенческих СМИ он отметил, что молодым людям нужна возможность для самореализации.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов призвал усилить воспитательную работу в школах. По его словам, избежать вовлечения детей в несогласованные акции можно, если чаще вести диалог со школьниками и родителями. Министерство теперь будет каждый месяц собирать всероссийские родительские собрания.