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14:06, 27 января 2021

ФСБ объяснила бесполётную зону над предполагаемым дворцом Путина под Геленджиком возросшей активностью разведок НАТО

ФСБ объяснила бесполётную зону над предполагаемым дворцом Владимира Путина под Геленджиком возросшей активностью разведок стран НАТО.

Зону в районе мыса Идокопас закрыли для полётов по приказу министерства транспорта в интересах пограничной безопасности от июля прошлого года, утверждают в ФСБ. На этой территории находится застава управления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы начал действовать в октябре прошлого года, сообщили в ФСБ. Там уверяют: речь идет только о защите границы, эта зона по версии ведомства все больше интересует иностранную разведку, в том числе из блока НАТО. Других объектов, подведомственных службе безопасности, около Геленджика нет. Как нет и запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас, говорят в ведомстве. Ряд журналистов и блогеров отмечают, что бесполетную зону в этом районе ввели еще несколько лет назад. В свою очередь в Федеральной службе охраны сказали, что их сотрудники ничего не охраняют в районе Геленджика. В расследовании Алексея Навального утверждалось, что над дворцом стоимостью не менее 100 миллиардов рублей, построенном для Владимира Путина, установлена официальная бесполетная зона, за нее отвечает пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю, подплыть с моря к дворцу тоже нельзя. Накануне пресс-секретарь главы страны переадресовал в ФСБ и ФСО вопросы журналистов о присутствии на территории объекта сотрудников службы охраны президента и бесполетной зоне.

Расследование Навального и его соратников из Фонда борьбы с коррупцией посмотрели уже больше 96 миллионов человек. ФБК, напомним, российские власти считают иностранным агентом.



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