Россия и США продлевают совместный Договор по дальнейшему сокращению стратегическим наступательных вооружений

Россия и США продлевают на пять лет совместный Договор по дальнейшему сокращению стратегическим наступательных вооружений. Об этом договорились в первом после президентских выборов в США телефонном разговоре лидеры двух государств, Владимир Путин и Джо Байден.

Зам.главы российского МИДа Сергей Рябков утверждает, что договор продлевается на условиях Москвы

Ранее при администрации Дональда Трампа США настаивали на подключении к договору Китая. Тогда в Москве говорили, что это нереалистичный сценарий и утверждали, что администрация делает все для того, чтобы соглашение перестало действовать.

Несмотря на то, что о договоренностях Путина и Байдена стало известно вчера поздно вечером, Госдума уже успела ратифицировать соглашение. Как ожидается, вскоре это сделает и Совет Федерации.



Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов не считает, что можно говорить о нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся по инициативе российской стороны, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки настаивает на том, что это инициатива Байдена.

Также, по данным белого дома, обсуждалась тема отравления политика Алексея Навального. Сам Джо Байден не стал отвечать журналистам на вопрос о переговорах с Путиным

Судя по официальным сообщениям, Путин и Байден пока не обсуждали возможность своей личной встречи и визитов.