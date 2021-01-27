Погранотряд был в районе нахождения дворца под Геленджиком еще до его возникновения – Песков

Погранотряд ФСБ был в районе нахождения дворца под Геленджиком еще до его возникновения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не владею деталями, я только знаю, что там погранотряд давно был, до того как там какие-то объекты еще появились. Это я точно знаю. Но в остальном вы вольны обращаться за уточнениями в ФСО, рекомендую вам обратиться туда за разъяснениями», — сказал он.