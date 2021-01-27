Россия готова вести переговоры с США по возвращению в договор по открытому небу – Песков

Россия готова вести переговоры с США по возвращению договора по открытому небу. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Подчеркивалось президентом Путиным, что после того как Соединенные штаты приняли решение выйти из договора, Россия искала возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного, в этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем есть еще время и, в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть. Детально на это не было времени, но было отмечено, что можно продолжить разговору по ДОНу тоже», — сказал он.

Д.Песков также подчеркнул, что тема нового российского гиперзвукового оружия не обсуждалась президентами США и России.

«Эта тема обсуждается на экспертном уровне между нашими министрами, по линии министерства иностранных дел, вчера эти нюансы никоим образом не обсуждались во время разговора глав государств», — заключил он.