Главу российского представительства социальной сети TikTok Сергея Соколова пригласили в Госдуму. «К нему накопились вопросы», — сказал руководитель Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. По его словам, все зарубежные интернет-ресурсы, работающие на российскую аудиторию, должны действовать в правовом поле и соблюдать законы Российской Федерации.

Ранее Роскомнадзор заявил, что в социальных сетях распространялись призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях. В частности, сообщения массово распространялись в TikTok , — подчеркнули в ведомстве