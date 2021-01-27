В Москве, Петербурге и других городах опрашивают школьников, которые участвовали в акциях в поддержку Навального

В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске и других городах сотрудники правоохранительных органов опрашивают школьников, которые участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на родителей адвокатов и правозащитников.

Как отмечает издание, наиболее активные следственные действия проводятся в Санкт-Петербурге. Там школьников спрашивают, не предлагали ли им деньги за участие в протестах.

Накануне акции стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.