В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске и других городах сотрудники правоохранительных органов опрашивают школьников, которые участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на родителей адвокатов и правозащитников.
Как отмечает издание, наиболее активные следственные действия проводятся в Санкт-Петербурге. Там школьников спрашивают, не предлагали ли им деньги за участие в протестах.
Накануне акции стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.
В Москве, Петербурге и других городах опрашивают школьников, которые участвовали в акциях в поддержку Навального
В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске и других городах сотрудники правоохранительных органов опрашивают школьников, которые участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на родителей адвокатов и правозащитников.