Тюменский корреспондент издания Znak.com Мстислав Письменков утверждает, что к нему поступают угрозы после акции в поддержку Алексея Навального. В частности, неизвестные угрожают отрезать журналисту голову.
Кроме того, анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные Письменкова. Автор поста написал, что журналист активно распространяет призывы сторонников Навального принять участие в новой протестной акции 31 января.
Тюменский корреспондент Znak.com утверждает, что к нему поступают угрозы после акции в поддержку Алексея Навального
Тюменский корреспондент издания Znak.com Мстислав Письменков утверждает, что к нему поступают угрозы после акции в поддержку Алексея Навального. В частности, неизвестные угрожают отрезать журналисту голову.