Тюменский корреспондент Znak.com утверждает, что к нему поступают угрозы после акции в поддержку Алексея Навального

Тюменский корреспондент издания Znak.com Мстислав Письменков утверждает, что к нему поступают угрозы после акции в поддержку Алексея Навального. В частности, неизвестные угрожают отрезать журналисту голову.

Кроме того, анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные Письменкова. Автор поста написал, что журналист активно распространяет призывы сторонников Навального принять участие в новой протестной акции 31 января.