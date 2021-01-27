Следственный комитет опубликовал видео допроса двух участников субботней акции в Москве. Оба признали свою вину. В частности, видеоблогер Константин Лакеев рассказал, что участвовал в нападении на служебный автомобиль ФСБ, бросал в машину снегом и несколько раз ее пнул. Лакеев добавил, что очень раскаивается, сожалеет и обещает, что такого больше не повторится.
2021-01-27T13:33:27+03:00
2021-01-27T13:33:27+03:00
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13:33, 27 января 2021
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